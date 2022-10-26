В программе Андрея Малахова рассказали о поисках тела Елены Логуновой

В среду, 26 октября, в эфире программы Андрея Малахова, посвященной делу Елены Логуновой рассказали о поисках тела рязанки.

Журналист программы выезжал к месту у реки Тысья. По его предположению, именно там следственный комитет изъял останки Елены Логуновой — об этом указывали примятая трава и следы от машины.

Корреспондент пояснил, что на месте работала группа людей, возможно, из правоохранительных органов. Он отметил, что когда тело рязанки обнаружили — оно было объедено дикими животными.

«Отсутствовала то ли рука, то ли нога», — подчеркнул он в эфире программы.