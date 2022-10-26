В полиции опровергли информацию о массовом сборе данных о рязанцах

Ранее в соцсетях рязанка, которая живет на улице Белякова, рассказала о полицейских в «штатном», которые ходили по квартирам и собирали персональные данные проживающих.

В полиции опровергли информацию о массовом сборе данных о рязанцах. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее в соцсетях рязанка, которая живет на улице Белякова, рассказала о полицейских в «штатном», которые ходили по квартирам и собирали персональные данные проживающих. По ее словам, на вопросы о причине визита полицейские не ответили, а в отделении полиции № 4, куда она позвонила, попросили для объяснения приехать лично.

Вместе с этим, в пресс-службе регионального УМВД информацию опровергли.

«Информация, размещенная в СМИ и соцсетях о массовом сборе сотрудниками полиции данных о гражданах, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что в регионе проводятся оперативно-профилактические мероприятия.