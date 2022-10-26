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В Госдуме предложили освободить от частичной мобилизации не служивших в армии россиян
По мнению депутата Госдумы Михаила Матвеева, сформированные в законодательстве критерии не позволяют привлекать к частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу ранее.

Россиян, не служивших в армии, предложили освободить от частичной мобилизации. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева.

Парламентарий направил соответствующее предложение на рассмотрение. По его мнению, от частичной мобилизации должны быть освобождены те граждане, кто ранее не проходили военную службу, а также те, кто имеют ученую степень доктора или кандидата наук.

Матвеев уточнил, что сформированные в законодательстве критерии, установленные президентом, не допускают возможности привлекать к частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, в том числе признанных ограниченно годными к ней по состоянию здоровья.