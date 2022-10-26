В Дашково-Песочне рязанка на «Лифане» сбила 61-летнюю женщину

Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В Рязани женщина сбила пешехода. Об этом в среду, 26 октября, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась во вторник, 25 октября, примерно в 9.25 напротив дома № 14а по улице Зубковой. Там 49-летняя рязанка на автомобиле Lifan Х60 сбила пешехода — 61-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали.

Проводится проверка.