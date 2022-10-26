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Собчак высказалась об аресте ее коммерческого директора
Ранее стало известно, что ее коммерческого директора Кирилла Суханова суд арестовал по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Следствие считает, что Суханов и сама Собчак могли брать деньги за непубликацию определенных материалов в своих Telegram-каналах.

Российская журналистка Ксения Собчак высказалась об аресте ее коммерческого директора и попытке ее задержания. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая Барыня».

Ранее стало известно, что ее коммерческого директора Кирилла Суханова суд арестовал по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Следствие считает, что Суханов и сама Собчак могли брать деньги за непубликацию определенных материалов в своих Telegram-каналах.

Собчак написала, что не признает виновность своего директора, а о подозрениях на свой счет считает, что это лишь попытка давления на журналистику.

«Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение», — написала Собчак.

Ранее стало известно, что Собчак скрылась от задержания за границей.