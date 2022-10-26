С рязанских улиц убрали более шести тысяч поврежденных перил

Перила, которые пришли в негодность, сдают на переработку, а деньги направляют на нужды дирекции, например на закупку инвентаря.

С рязанских улиц убрали более шести тысяч поврежденных перил. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 26 октября, замглавы администрации Михаил Ромодин приехал на склад дирекции благоустройства города на Куйбышевском шоссе, где хранятся в том числе и демонтированные перильные ограждения.

Руководитель ДБГ Александр Чубарыкин рассказал, что перила, которые не соответствуют нормам или пришли в негодность, снимают сотрудники дирекции. Далее их сдают на переработку, а деньги направляют на нужды дирекции, например на закупку инвентаря.

Секции, которые находятся в нормативном состоянии, используют для замены поврежденных участков конструкции. Сообщается, что ДБГ уже демонтировала более шести тысяч метров ограждения на 69 участках.