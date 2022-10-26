Рязанский приборный завод представил инверторы «Форсаж» на выставке Weldex

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной выставке сварочных материалов, оборудования и технологий «Weldex 2022» в Москве.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в Международной выставке сварочных материалов, оборудования и технологий Weldex-2022 в Москве.

На стенде предприятия был представлен весь модельный ряд серийно выпускаемого инверторного сварочного оборудования «Форсаж» для промышленного и бытового применения: аппараты для ручной дуговой сварки штучными электродами, инверторы для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током, источники в среде защитных газов, механизмы подачи проволоки.

«Четверть века назад на нашем заводе был выпущен первый отечественный инверторный сварочный аппарат на транзисторах, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — За прошедшие годы завод только приумножил свои компетенции в области разработки и производства сварочного оборудования, отвечающего самым высоким потребностям заказчиков. Наша продукция успешно применяется в атомной промышленности, мостостроении, машиностроении, нефтегазовом комплексе, энергетическом секторе и других отраслях. Предприятие постоянно работает над совершенствованием сварочного оборудования в соответствии с меняющимися требованиями современного рынка. Проводится модернизация, направленная на унификацию применяемых комплектующих изделий и конструктивного исполнения, что позволяет повышать экономические и технические показатели и укреплять рыночные позиции».

Специалисты предприятия провели презентации для посетителей стенда, рассказали о достоинствах и широких функциональных возможностях инверторов производства АО «ГРПЗ», оказали необходимые технические консультации и помогли подобрать аппараты для решения конкретных производственных задач. На специальном сварочном посту были проведены демонстрационные сварочные работы с использованием различных моделей оборудования «Форсаж».

Weldex — ведущая ежегодная международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий, которая уже более 20 лет является ключевой площадкой эффективных встреч лидеров сварочного рынка. Организована при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московского межотраслевого альянса главных сварщиков.