Рязанские полицейские задержали 29-летнего грабителя

В Дашково-Песочне мужчина ограбил рязанку. Подробности задержания грабителя в среду, 26 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью около 01.45 во дворе по улице Новоселов. Тогда 35-летняя женщина возвращалась домой из гостей и к ней подошел пьяный мужчина. Он попытался с ней завести разговор, однако рязанка отказалась. В ответ на это злоумышленник вырвал из ее руки сумку и скрылся. В сумке лежали около шести тысяч рублей, банковская карта с 12 тысячами рублей на счете, косметика и другое имущество. Женщина написала заявление в полицию.

Мужчину задержали в тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 29-летний неработающий житель Рязани, ранее уже судимый за ограбление.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.