Рязанец предложил включать уличное освещение раньше для избежания ДТП с пешеходами

В редакцию РЗН. инфо обратился житель Рязани. Мужчина рассказал, что около ЦПКиО на улицах Полетаева и Островского отсутствует освещение.

«Темно. Просто темно. Освещения никакого нет. Даже пешеходные переходы скрыты в сумерках. Так как люди ходят без светоотражающих элементов, то есть опасность возникновения ДТП с человеческими жертвами», — написал рязанец.

Он предложил включать уличное освещение раньше, не в 17:53, а, например в 17:08 или 17:20.

По его мнению, это предотвратит ДТП и спасет жизнь рязанцам.