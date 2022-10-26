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Россиян предупредили об аномально высоких температурах предстоящей зимой
По словам климатолога Карнаухова, зимой возможны как аномально высокая температура воздуха на фоне тенденции к глобальному потеплению, так и рекордные морозы. С точки зрения направленности к глобальному потеплению российские зимы становятся более теплыми, добавил Карнаухов.

В России ожидаются аномально высокие температуры и рекордные морозы предстоящей зимой. Соответствующий прогноз дал климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радио Sputnik.

По его словам, зимой возможны как аномально высокая температура воздуха на фоне тенденции к глобальному потеплению, так и рекордные морозы. С точки зрения направленности к глобальному потеплению российские зимы становятся более теплыми, добавил Карнаухов.

«Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы: постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом. Два-три года назад впервые была бесснежная зима в Московском регионе, то есть не было устойчивого снежного покрова в течение всей зимы», — сказал Карнаухов.

Он также добавил, что перепады температур будут дополнять друг друга.