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Российские войска провели тренировку по нанесению ответных ядерных ударов
Тренировку силы стратегического сдерживания провели под руководством президента России Владимира Путина.

Российские войска провели тренировку по нанесению ответных ядерных ударов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергей Шойгу.

Тренировку силы стратегического сдерживания провели под руководством президента России Владимира Путина. Она прошла в соответствии с планом подготовки ВС РФ.

Шойгу сообщил, что на тренировке отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.