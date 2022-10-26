Родители Елены Логуновой рассказали о второй семье ее мужа

Также прозвучала версия о том, что у Александра Логунова был ребенок от другой женщины.

Родители Елены Логуновой рассказали о второй семье ее мужа. Об этом стало известно на передаче Андрея Малахова, которая вышла в эфир в среду, 26 октября.

По словам Кошелевых, у мужа Елены Логуновой могла быть параллельная жизнь. На вопрос Андрея Малахова могла ли быть у него любовница, они ответили, что догадывались об этом.

«Когда Лена была дома с детьми, он встречался там с женщиной», — предположила семья рязанки.

Также в эфире программы прозвучала версия о том, что у Александра Логунова был ребенок от этой женщины, а после исчезновения Елены — появился второй.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Ее тело нашли 7 октября рядом с дачей семьи ее мужа Александра.

В среду, 26 октября, в эфир вышла очередная передача Андрея Малахова, посвященная поиску рязанки. В программе показали место обнаружения тела.