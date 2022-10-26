Расходы на соцпомощь в рамках реализации народной программы ЕР вырастут в 2023 году

По сообщению сайта «Единой России», партия провела заседание, где депутаты обсудили финансирование положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

По сообщению сайта «Единой России», партия провела заседание, где депутаты обсудили финансирование положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

«Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы», — заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

По его словам, в проекте бюджета увеличили средства на выплату маткапитала — с 443 млрд рублей до 551 млрд рублей, а также выплаты при рождении детей. Кроме того, более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию, а свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные соцвыплаты, работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты.

Он также отметил, что перед «Единой Россией» стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны . Он порекомендовал руководителям федеральных органов исполнительной власти ускорить работу по восстановлению инфраструктуры и предоставлении господдержки предпринимателям на новых территориях.

Медведев также напомнил, что организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям также требует серьезного внимания, так как это регионы России. Специально для этого партия выделит дополнительное финансирование.

В свою очередь, секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму. По его мнению, это придаст прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Он также добавил, что в дальнейшем предстоит делать упор на строительство новых детских садов, школ, инфраструктуры, дорожных объектов и жилья в новых территориях.

Турчак отметил, что в народной программе появится новый раздел, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.

«На рассмотрении рабочей группы находятся 92 предложения по дополнению программы. В том числе, часть предложений, которые касаются поправок в бюджет ко второму чтению. Эта работа будет завершена ко второму чтению и до 1 декабря мы представим предложения по корректировке народной программы», — сообщил Андрей Турчак.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все социальные обязательства получили необходимые объемы финансирования в проекте бюджета на 2023-2025 годы. Это касается как реализации уже действующих мер поддержки, так и новых.

Так, маткапитал на первого ребенка составит 589 тысяч рублей. Также предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. При таких условиях общий размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Помимо этого, будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14275 рублей. Предусмотрено и увеличении МРОТ — он составит 16242 рубля. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 миллионов работников.

Силуанов напомнил, что правительство также планирует запустить еще одну меру поддержки — ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. На поддержку нуждающихся семей направят более 3,5 триллионов рублей.

Говоря о финансировании народной программы «Единой России» в проекте бюджета, координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров отметил, что это — один из приоритетов документа . Например, на реализацию народной программы в 2023 году планируют выделить 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах — по 3 триллиона. Отдельно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе — социальных гарантий военным.

«Здесь и социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, и главное — их семьи сегодня. Все средства заложены», — подчеркнул Андрей Макаров.

Он отдельно отметил, что проект федерального бюджета на 2023-2025 годы стал лучшим, который можно было сформировать в текущей ситуации. Ко второму чтению в нем доработают вопросы выделения средств на благоустройство территорий Дальнего Востока в соответствии с поручениями президента, поддержки села, здравоохранения и другие.

По итогам заседания программной комиссии «Единой России» оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета на 2023-2025 годы в ходе его первого чтения, которое состоится 26 октября.

Что касается Рязанской области, то, по словам председателя рязоблдумы Аркадия Фомина, региональные власти также тщательно готовят документ и определяют ключевые задачи по улучшению жизни рязанцев и развитию региона в целом.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и санкции коллективного Запада мы продолжим выполнять все взятые социальные обязательства. Ключевая задача остается неизменной — создание прочной, надежной базы для дальнейшего движения вперед, обеспечение полноценного функционирования экономики. В бюджете региона будут предусмотрены строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, спортплощадок, обновление общественного транспорта, догазификация, модернизация первичного звена здравоохранения, благоустройство и еще множество конкретных вещей. Все это заложено в народной программе „Единой России“. Независимо от внешних вызовов все наши планы, инфраструктурные проекты должны быть реализованы. Эту задачу поставил президент. Этого от нас ждут люди», — сказал Фомин.