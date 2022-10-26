Песков заявил, что проблемы с экипировкой для мобилизованных будут решены

Представитель Кремля сказал, что «проблемы будут ликвидированы».

Песков заявил, что проблемы с экипировкой для мобилизованных будут решены. Об этом пишет Life.ru.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все вопросы по обеспечению мобилизованных экипировкой уже решаются, и есть положительные результаты.

Представитель Кремля сказал, что «проблемы будут ликвидированы».

Ранее РЗН. инфо писало, что мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в военторгах. Также журналисты рассказывали, сколько стоит набор экипировки для мобилизованных рязанцев.