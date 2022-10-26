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Новый премьер-министр Великобритании пообещал Украине поддержку
«Мы всегда будем с Украиной», — написал Сунак на своей странице в соцсетях.

Новый премьер-министр Великобритании пообещал Украине поддержку. Об этом пишет РИА Новости.

Риши Сунак, занявший пост премьер-министра страны вместо Лиз Трасс, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Лондона.

«Мы всегда будем с Украиной», — написал Сунак на своей странице в соцсетях.

Ранее Зеленский также сообщил, что разговаривал с премьер-министром по телефону и пригласил его на Украину.