Новый премьер-министр Великобритании пообещал Украине поддержку
«Мы всегда будем с Украиной», — написал Сунак на своей странице в соцсетях.
Новый премьер-министр Великобритании пообещал Украине поддержку. Об этом пишет
Риши Сунак, занявший пост премьер-министра страны вместо Лиз Трасс, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку со стороны Лондона.
«Мы всегда будем с Украиной», — написал Сунак на своей странице в соцсетях.
Ранее Зеленский также сообщил, что разговаривал с премьер-министром по телефону и пригласил его на Украину.