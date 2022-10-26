Новое здание рязанского онкодиспансера откроют в декабре

Корпус онкодиспансера начали строить с апреля 2020 года. Его планировали ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

Новое здание рязанского онкодиспансера откроют в декабре. Об этом рассказали на заседании областной думы в среду, 26 октября.

Там отметили, что «из-за политики недружественных стран» появились сложности в закупке и поставке оборудования. Решить все вопросы должны до конца года, а сам корпус открыть в декабре.

Напомним, в июле стало известно, что затягивается ввод нового здания онкодиспансера в эксплуатацию. Информацию озвучил Павлу Малкову депутат Госдумы Андрей Макаров.

Корпус онкодиспансера начали строить с апреля 2020 года. Стоимость работ оценивалась в пять млрд рублей. Его планировали ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года.