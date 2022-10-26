Новая мера поддержки семей с детьми: в Рязани запущена специальная ипотечная программа с «нулевыми» процентами

Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис». Далее ставка составит 5,7% весь оставшийся срок в рамках программы «Семейная ипотека».

В Рязани для семей с детьми запустили ипотечную программу с «нулевыми» процентами. Соответствующую меру поддержки на покупку жилья запустил Сбербанк.

Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис». Далее ставка составит 5,7% весь оставшийся срок в рамках программы «Семейная ипотека».

Ипотечное предложение действует на выгодных условиях:

доступные цены на квартиры от ГК «Стройпромсервис». Например, двухкомнатная квартира в предчистовой отделке обойдется в 2,4 млн руб.

в качестве первого взноса можно использовать маткапитал;

срок кредита по программе увеличен до 30 лет.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис», а подобрать семейную квартиру можно на сайте в специальном каталоге: stroy-proms.ru/catalog .