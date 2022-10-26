Новая мера поддержки семей с детьми: в Рязани запущена специальная ипотечная программа с «нулевыми» процентами

В Рязани для семей с детьми запустили ипотечную программу с «нулевыми» процентами. Соответствующую меру поддержки на покупку жилья запустил Сбербанк.
Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис». Далее ставка составит 5,7% весь оставшийся срок в рамках программы «Семейная ипотека».
Ипотечное предложение действует на выгодных условиях:
- доступные цены на квартиры от ГК «Стройпромсервис». Например, двухкомнатная квартира в предчистовой отделке обойдется в 2,4 млн руб.
- в качестве первого взноса можно использовать маткапитал;
- срок кредита по программе увеличен до 30 лет.
Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис», а подобрать семейную квартиру можно на сайте в специальном каталоге:
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481