Муж рязанки Елены Логуновой собирал на нее компромат

Об этом рассказали родители женщины и детектив Шумякина в эфире программы Андрея Малахова.

Во вторник, 26 октября, в эфире программы Андрея Малахова родители Елены Логуновой и детектив Екатерина Шумякина рассказали, что муж рязанки собирал на нее компромат.

Шумякина отметила, что в квартире Елены и Александра Логуновых нашли камеру.

«Видимо, ждали, что Лена прикрикнет на детей или накажет», -сообщили родственники.

По их словам, после исчезновения рязанки, семья Логуновых передала соответствующим органам папку, в которой находились видео- и аудиозаписи, которые могли скомпрометировать Елену и доказать, что она плохая мать.

Напомним, 26-летняя женщина пропала в июне 2021 года. Ее тело нашли 7 октября около дачи родителей ее мужа. В среду, 26 октября, вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова, посвященный истории.