МТС разработал модуль бронирования отелей для рязанских туристических порталов

Теперь локальные сайты турфирм и бюро могут добавлять бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. При этом комиссию с оплаченного на портале жилья можно направлять на развитие туризма.

Рязанские туристические порталы могут стать удобнее для путешественников. Теперь локальные сайты турфирм и бюро могут добавлять бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. При этом комиссию с оплаченного на портале жилья можно направлять на развитие туризма.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24×7 обеспечит подразделение тревэл-компании — «Броневик». С этим модулем гости Рязанской области смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого не придется переходить на сторонние сайты.

МТС Travel и дочерняя компания « Броневик » обладают крупнейший инвентарной базой в стране. Она включает более 50 тысяч отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев. Так в Рязанской области для бронирования доступны около 150 отелей и апартаментов, даже в самых небольших городах и поселках. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки.

«Рязанская область — один из самых востребованных туристических регионов из-за географической близости ко многим крупным городам. Очень заметно даже без статистики, что поток туристов в 2022 году значительно вырос. Модуль бронирования, интегрированный в сайты, где путешественники черпают информацию о предстоящем отдыхе, поможет быстрее и эффективнее спланировать отпуск, и даже подтолкнуть к принятию решения о поездке», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.