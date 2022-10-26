Мошенники предложили мобилизованным россиянам «сертификаты об отсрочке»

Мошенники предлагают ввести данные банковской карты и сделать перевод. В итоге они получают конфиденциальную банковскую информацию жертвы и крадут деньги с карты.

Мошенники предложили мобилизованным россиянам «сертификаты об отсрочке». В рунете появилась новая мошенническая схема на тему мобилизации, пишет «Газета.Ru».

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров рассказал изданию, что обнаружен как минимум один фишинговый сайт, выдающий себя за официальный интернет-портал правовой информации РФ, который обещает некий «сертификат об отсрочке» на «специальный срок» за денежное пожертвование в пользу армии РФ.

Мошенники предлагают ввести данные банковской карты и сделать перевод. Таким образом злоумышленники получают конфиденциальную банковскую информацию жертвы и крадут деньги с карты.

Отмечается, что фишинговый сайт был зарегистрирован совсем недавно — 24 октября. На момент написания новости специалисты Group-IB добились его блокировки. Однако в компании призывают не терять бдительность, поскольку мошенники могли запустить новую версию вредоносного ресурса с другим адресом.