Мобилизованных рязанцев освободили от уплаты транспортного налога

Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты облдумы в среду, 26 октября, на заседании.

Мобилизованных рязанцев освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты облдумы в среду, 26 октября, на заседании.

По словам главы регионального парламента Аркадия Фомина, рязанцев, призванных в рамках частичной мобилизации, освободили от уплаты транспортного налога за 2021 год. Также он добавил, что с 2022 года от уплаты транспортного налога освободят ветеранов боевых действий.

Помимо призывников, от транспортного налога также освободили рязанских перевозчиков, которые предоставляют проезд по льготным проездным.

Также депутаты ввели льготы по налогу на имущество, созданное в результате догазификации. Льготное налогообложение предусмотрено и для организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и передачи данных.

Фомин напомнил, что ранее депутаты приняли решение ввести единовременную выплату мобилизованным гражданам, в размере 100 тысяч рублей.

«Закон принят и опубликован, а также подготовлено соответствующее постановление регионального правительства. Со вчерашнего дня выплаты начались. Мы на этом не остановимся, будем рассматривать дополнительные меры поддержки мобилизованных и членов их семей», — заключил Аркадий Фомин.