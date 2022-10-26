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Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот
По ее словам, в текущем году рязанские власти купили 130 квартир для детей сирот. Она осмотрела несколько из них, которые находятся на улицах Станкозаводская, Бронная, Молодцова и Карла Маркса.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела квартиры для детей-сирот. Результатами проверки она поделилась на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, в текущем году рязанские власти купили 130 квартир для детей сирот. Она осмотрела несколько из них, которые находятся на улицах Станкозаводская, Бронная, Молодцова и Карла Маркса.

«Квартиры понравились — светлые, везде сделан ремонт, установлены пластиковые окна. Рядом остановки общественного транспорта, в пешей доступности магазины, детские сады, школы, парки», — заявила Елена Сорокина.

Так, квартира на улице Бронной находится на четвертом этаже. В ней установлена входная дверь, новая колонка, газовая плита и новая сантехника. Также в квартире есть натяжные потолки.

На улице Станкозаводской квартира расположена на третьем этаже. Там установили межкомнатные двери, поменяли колонку и газовую плиту.

Квартира на улице Молодцова находится на втором этаже. Внутри есть гардеробная, новая сантехника, колонка, газовая плита. На улице Карла Маркса квартира расположена на первом этаже. Там сделан хороший ремонт, есть газовая плита, новая сантехника.

«Все сегодняшние квартиры соответствуют нашим требованиям. Думаю, ими останутся довольны и будущие новоселы», — заключила глава горадминистрации.