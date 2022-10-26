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Кадыров заявил, что в ходе СВО российские военные будут наступать «везде»
Глава Чечни заявил, что это должны понять все, кто «убивает детей, стариков, стреляет по гражданским объектам».

Российские военные в рамках специальной военной операции вместо обороны вскоре будут наступать «везде». Об этом в среду, 26 октября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я вам даю слово, мы будем нападать на них, каждый день… Я вам даю слово, будут у нас показатели такие, что им мало не покажется», — сказал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что это должны понять все, кто «убивает детей, стариков, стреляет по гражданским объектам». Он также добавил, что российские военные впредь будут не обороняться, а «нападать везде».