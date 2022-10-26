В Госдепе рассказали о возможности применения ядерного оружия Россией

Пресс-секретарь госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не видят никаких признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия.

В Госдепартаменте США высказались о возможности применения ядерного оружия Россией. Мнение на этот счет в среду, 26 октября, высказал пресс-секретарь госдепа Ведант Пател, передало агентство ТАСС.

По его словам, США не видят никаких признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия.

«У нас нет никаких причин изменять готовность наших ядерных сил, также нет никаких указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие», — подчеркнул Пател.