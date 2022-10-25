Зеленский сообщил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины

Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина на месяцы может остаться без тепла и света.

Зеленский сообщил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал политика.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором назвал предстоящую зиму самой сложной для страны за всю ее историю.

«Мы не имеем права расслабляться, нам ещё нужно пройти путь к украинской победе», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Россия уничтожила более 70 энергетических объектов Украины. В офисе президента заявили о критической ситуации с энергетикой в стране.

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина на месяцы может остаться без тепла и света.