Зеленский обвинил Запад в отсутствии средств на восстановление Украины

По словам Зеленского, Россия уничтожила больше трети энергетического сектора Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» на восстановление страны из планируемых западными странами 17 млрд долларов. Об этом сообщил Reuters.

Заявление Зеленский сделал во время конференции по восстановлению Украины в Берлине. Президент Украины сказал, что «Россия уничтожает все, чтобы было тяжелее пережить зиму».

По словам Зеленского, Россия уничтожила больше трети энергетического сектора Украины.