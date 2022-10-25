Зарезавшего собутыльника жителя Пронского района заключили под стражу

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Зарезавшего собутыльника жителя Пронского района заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В пятницу, 21 октября, в лесопосадке около села Гремяки нашли тело 60-летнего мужчины с резаными ранами шеи. По подозрению в убийстве задержали его 53-летнего безработного ранее судимого знакомого.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчину заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — отметили в следственном комитете.