В Спасском районе в ДТП пострадали две пенсионерки

Авария произошла 23 октября около 18:00 на трассе М5 «Урал» — Троица". Пострадали две женщины 68 и 69 лет.

В Спасском районе в ДТП пострадали две пенсионерки. Об этом пишет сайт ИД « Пресса ».

Авария произошла 23 октября около 18:00 на трассе М5 «Урал» — Троица". 69-летний рязанец на Mitsubishi Pajero Sport ехал из Троцы и по касательной задел попутную Lada Largus, за рулем которой была 34-летняя женщина.

После столкновения машины съехали в кювет.

В ДТП пострадали две пассажирки Mitsubishi 68 и 69 лет. Первую с переломами и травматическим шоком доставили в БСМП, вторую после осмотра ушибов и оказания медпомощи отпустили домой.