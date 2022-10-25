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В Шлаковом построят новую поликлинику
Поликлинику на 240 посещений в смену разместят в районе дома № 9 на Куйбышевском шоссе на участке в 2,6 тысячи квадратных метров.

В Шлаковом построят новую поликлинику. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по созданию условий для оказания медпомощи населению, которое прошло в гордуме в понедельник, 24 октября.

Поликлинику на 240 посещений в смену разместят в районе дома № 9 на Куйбышевском шоссе на участке в 2,6 тысячи квадратных метров.

По мнению участников заседания, это позволит уменьшить нагрузку на имеющиеся учреждения здравоохранения в районе и повысить доступность медпомощи населению.

Также сообщается, что в ближайшее время состоится встреча с застройщиком, на которой обсудят планировку территории и размещение подъездных путей.