В Рязанской области простились с погибшим на Донбассе ефрейтором Никитой Мордовкиным

Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.

В Рязанской области простились с погибшим во время спецоперации на Донбассе ефрейтором, военнослужащим военной части 93243 Никитой Мордовкиным. Об этом пишет ИД «Пресса».

В траурных мероприятиях поучаствовали родные и близкие военнослужащего, представители рязанской власти и администрации Скопинского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.

Губернатор Павел Малков выразил соболезнования семье погибшего.