В Рязанской области ожидаются заморозки до -5 градусов
В среду, 26 октября, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами возможен небольшой дождь.
В Рязанской области ожидаются заморозки до -5 градусов. Прогноз погоды
В среду, 26 октября, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду ночью, днем усилится до 6-11 метров в секунду.
Ночью в Рязанской области ожидаются заморозки 0, -5 градусов, днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.