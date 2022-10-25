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В Рязанской области ожидаются заморозки до -5 градусов
В среду, 26 октября, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами возможен небольшой дождь.

В Рязанской области ожидаются заморозки до -5 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 26 октября, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду ночью, днем усилится до 6-11 метров в секунду.

Ночью в Рязанской области ожидаются заморозки 0, -5 градусов, днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.