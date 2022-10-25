В Рязанской области госслужащим не станут выдавать субсидии на жилье

В Рязанской области госслужащим не станут выдавать субсидии на жилье. Об этом стало известно во вторник, 25 октября, на заседании областного правительства.

«Предлагается приостановить на три года предоставление государственным гражданским служащим право на единовременную субсидию на приобретение жилой площади один раз за весь период государственной службы. Связано это с недостаточностью средств областного бюджета на финансирование», — рассказала исполняющая обязанности министра финансов Рязанской области Марина Наумова.

Она подчеркнула, что выдача субсидий приостановлена до 1 января 2025 года. Проект закона единогласно поддержали на заседании правительства.