В Рязани задержали серийного вора аккумуляторов из автомобилей

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже аккумуляторов из нескольких машин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

20-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что припарковал около дома «пятерку», а утром не смог завести машину, поскольку из нее пропал аккумулятор. Выяснилось, в это же время пропали аккумуляторы из «Москвича» 90-летнего пенсионера, 44-летний водитель также не смог завести «ВАЗ-2105» по аналогичной причине.

Кражи были совершены в одном районе. Оперативники установили, что недавно молодой мужчина продал несколько аккумуляторов. Им оказался 25-летний рязанец, ранее судимый за мошенничество и грабеж.

Полиция разыскала его.

Выяснилось, что вечером мужчина высматривал машины, припаркованные подальше от освещенных мест, которые были скрыты от глаз прохожих. Рецидивист находил автомобили, повреждал трос капота и совершал кражи аккумуляторов. Всего пострадали шесть машин.

Средства, полученные от продажи краденного, рязанец тратил на наркотики. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Проводится проверка с перспективой возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).