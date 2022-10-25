В Рязани вновь обсудили строительство школы в Семчине по концессионному соглашению

Во вторник, 25 октября, на комитете по бюджету гордумы вновь вновь обсудили строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино. На заседании отметили, что на возведение учебного заведения понадобится 2 млрд 540 млн рублей.

Часть расходов строительства покрывает концессионер «ПроШкола».

После сдачи школы в эксплуатацию концессионер сможет использовать помещения учебного заведения для платных программ образовательного характера. Депутат Петр Пыленок поинтересовался у присутствующих, как учебное заведение будет использовать ООО «ПроШкола».

Представители мэрии пояснили, что город может использовать всю школу на 1100 мест, а концессионер только классы для платных кружков и секций. Депутаты также выразили опасение, что решение строить школу по концессии было принято в августе прошлого года, однако к строительству так и не приступили.

Напомним, в Рязани хотят построить школу на 1100 мест в микрорайоне Семчино. Здание будет состоять из четырех блоков. Строительство планируют в 2023—2024 годах.