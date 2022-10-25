В Рязани торговали мясом птицы без документов

Специалисты провели проверку 22 октября на улице Дзержинского.

В Рязани торговали мясом птицы без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты провели проверку 22 октября на улице Дзержинского. Выяснилось, что там продавали мясо птицы без документов, подтверждающих ее происхождение и проведение ветеринарной экспертизы, без даты выработки, сведений о производителе и сроке годности.

За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережение.