В Подмосковье звонаря церкви задержали за убийство своей жены из-за деменции

Мужчину задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом»).

В Подмосковье звонаря церкви задержали за убийство своей жены из-за деменции. Об этом пишет МК .

Тело 49-летней жительницы Жуковского нашли 19 октября в квартире. Предполагалось, что она умерла от естественных причин, но экспертиза показала, что женщина умерла от гнойно- воспалительного процесса, вызванного переломом ребер и грудины.

Правоохранители допросили мужа умершей. Мужчина признался, что часто избивал жену, с которой прожил 15 лет. Он рассказал, что конфликты возникали потому, что супруга страдала деменцией.

Во время последней ссоры мужчина вначале случайно сильно сдавил жене грудь, когда вставал с кровати, а когда она начала кричать — избил ее.

После этого женщина стала чувствовать себя хуже и через несколько дней умерла.

Мужчину задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом»).