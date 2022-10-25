В Москве в квартире с 20 собаками нашли тело кинолога

59-летнюю директора кинологического клуба нашли в квартире на улице Петра Романова.

В Москве в квартире с 20 собаками нашли тело кинолога. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

59-летнюю директора кинологического клуба нашли в квартире на улице Петра Романова. Отмечается, что во время обнаружения трупа в помещении находились 20 собак. На лице погибшей было много ран от укусов.

Известно, что женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности и ее смерть не связана с профессиональной деятельностью.

Другие обстоятельства произошедшего выясняются.