В Москве мошенники обналичили «билеты банка приколов» на сумму более 60 миллионов рублей

Жертвами злоумышленников стали Альфа-банк и несколько небольших банков. Уголовное дело возбудили по пункту б, части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

В Москве мошенники обналичили «билеты банка приколов» на сумму более 60 миллионов рублей. Об этом пишет « Коммерсант ».

Жертвами злоумышленников стали Альфа-банк и несколько небольших банков. В течение нескольких дней грабители обналичили 12,3 тысячи пятитысячных купюр «банка приколов» через устаревшие американские банкоматы компании NCR. Они вносили поддельные банкноты, а снимали уже настоящие.

Фальшивые деньги образца 1997 года напечатали способом цветной электрографии на обычном ксероксе, а после их доработали и снесли имитацию некоторых степеней защиты

Сообщается, что 75 тысяч рублей злоумышленники не успели обналичить, потому что Альфа-банк успел отключить в банкоматах функцию принятия пятитысячных купюр.

По данным «Коммерсанта» все карты и счета оформлялись на подставных лиц, дропов, которые сильно злоупотребляли алкоголем. Они и вносили поддельные купюры в банкоматы и снимали настоящие деньги. Так, часть средств до мошенников не дошла, так как их подчиненные тратили деньги у магазинов в банкоматах.

Уголовное дело возбудили по пункту б, части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

В Альфа-банке отказались от комментариев на время следствия.