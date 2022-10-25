В Ленинградской области «ВАЗ» въехал в дерево, погибла школьница
Водителя задержали. Городская прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.
В Ленинградской области «ВАЗ» въехал в дерево, погибла школьница. Об этом
Авария произошла в понедельник, 24 октября, в 21:15 в Кингисеппе. На проспекте Карла Маркса около дома № 40 водитель «ВАЗ-21103» не справился с управлением, наехал на бордюр, а после столкнулся с деревом.
В аварии погибла несовершеннолетняя пассажирка легковушки.
По данным портала «
Водителя задержали. Городская прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.