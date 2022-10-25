В Ленинградской области «ВАЗ» въехал в дерево, погибла школьница

Водителя задержали. Городская прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области «ВАЗ» въехал в дерево, погибла школьница. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла в понедельник, 24 октября, в 21:15 в Кингисеппе. На проспекте Карла Маркса около дома № 40 водитель «ВАЗ-21103» не справился с управлением, наехал на бордюр, а после столкнулся с деревом.

В аварии погибла несовершеннолетняя пассажирка легковушки.

По данным портала « Фонтанка.ру » у 18-летнего водителя не было «прав». Издание уточняет, что погибшей было 14 лет, она скончалась в больнице.

Водителя задержали. Городская прокуратура проводит проверку, возбуждено уголовное дело.