В Кораблинском районе в доме у мужчины нашли марихуану и сырье для изготовления

В Рязанской области нашли наркотики в доме у 28-летнего жителя села Пехлец Кораблинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники выяснили, что мужчина, ранее судимый за кражу, «склонен к употреблению наркотиков» и сделал запас марихуаны.

В его доме нашли 403 грамма марихуаны и 1 килограмм 345 граммов конопли, из которой мужчина собирался изготовить наркотик.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.