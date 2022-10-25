В Госдуме ответили на призыв Макрона начать мирные переговоры с Россией

США выгодны военные действия на Украине, поэтому они вряд ли согласятся, чтобы поспособствовать разрешению конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, пишут « Известия ».

Так политик прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости Вашингтону сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

Федоров заявил, что за счет военных действий США укрепляют доллар и свое мировое лидерство.

«Очевидно, что им это не надо. Наоборот, они сторонники военных действий. Но в то же время договариваться надо с ними, потому что они организаторы всей этой военной кампании», — сказал депутат.