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В Госдуме ответили на призыв Макрона начать мирные переговоры с Россией

США выгодны военные действия на Украине, поэтому они вряд ли согласятся, чтобы поспособствовать разрешению конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, пишут «Известия».

Так политик прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости Вашингтону сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

Федоров заявил, что за счет военных действий США укрепляют доллар и свое мировое лидерство.

«Очевидно, что им это не надо. Наоборот, они сторонники военных действий. Но в то же время договариваться надо с ними, потому что они организаторы всей этой военной кампании», — сказал депутат.