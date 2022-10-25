Строительство школы в Олимпийском городке планируется после получения денег из федерального бюджета

Строительство школы в Олимпийском городке планируется после получения денег из федерального бюджета. Об этом РЗН. инфо сообщили в рязанской мэрии.

Администрация Рязани отметила, что реализация проектирования и строительства школы на 1100 мест в Олимпийском городке предусмотрена в 2022—2024 годах.

«Работа по определению подрядной организации для проектирования и строительства данного объекта будет проводиться после доведения лимитов из вышестоящих бюджетов», — говорится в сообщении.

Ранее минстрой Рязанской области сообщил, что в августе 2022 года объем финансирования был увеличен на 300 млн рублей.