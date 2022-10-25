РЗН. инфо и Агентство развития туризма опубликовали новый спецпроект о конном туризме

«Вокруг Рязани» — это проект, в котором РЗН. инфо совместно с Агентством развития туризма рассказывают об увлекательных и нетривиальных вариантах путешествий по Рязанской области.

«Вокруг Рязани» — это проект, в котором РЗН. инфо совместно с Агентством развития туризма рассказывают об увлекательных и нетривиальных вариантах путешествий по Рязанской области. Что делать на выходных? Куда поехать с семьей? Как провести отпуск в одиночку? Что попробовать нового? На все эти вопросы у авторов проекта есть ответ.

Новый лонгрид показывает все масштабы конного туризма Рязанской области — от конных клубов до мистических тайн конезаводов. Все-все-все о досуге в компании с лошадьми!

В проекте «Вокруг Рязани» ранее были опубликованы два спецпроекта — Пра как дауншифтинг (Сплав на байдарках по Пре — очень подробная инструкция для новичков со списком вещей и описанием маршрута) и Бездорожье (Необычный маршрут в стиле «оффроуд» с поиском клада по системе геокешинга).