Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения населения
Оборудование будут проверять в четверг, 27 октября, в 10:00.
Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения населения. Информацию
Оборудование будут проверять в четверг, 27 октября, в 10:00. В это время запустят комплексную проверку локальных систем экстренного оповещения.
«Проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях проводится для оценки состояния данных систем и поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению», — отмечается в сообщении.
Горожан просят сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу.