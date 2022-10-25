Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения населения

Оборудование будут проверять в четверг, 27 октября, в 10:00.

Рязанцев предупредили о проверке систем оповещения населения. Информацию опубликовали на сайте мэрии.

Оборудование будут проверять в четверг, 27 октября, в 10:00. В это время запустят комплексную проверку локальных систем экстренного оповещения.

«Проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях проводится для оценки состояния данных систем и поддержания их в постоянной готовности к использованию по назначению», — отмечается в сообщении.

Горожан просят сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и не прерывать занятия или работу.