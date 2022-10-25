Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

Согласно приказу Минтруда, если дата выплаты пенсии или ее доставки совпадает с выходным или праздничным днем, то деньги можно получить досрочно, но не ранее чем за три дня до даты получения пенсии по графику.

Россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий в ноябре. Об этом агентству « Прайм » рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Согласно приказу Минтруда, если дата выплаты пенсии или ее доставки совпадает с выходным или праздничным днем, то деньги можно получить досрочно, но не ранее чем за три дня до даты получения пенсии по графику.

Эксперт напомнила, что в 2022 году дни с 4 по 6 ноября будут выходными. Соответственно, все пенсии, которые россияне должны получить в эти даты, начислят до 4 ноября.

Также Иванова-Швец отметила, что те пенсионеры, кто получает выплату через «Почту России», смогут получить ее по графику, так как режим работы почты в ноябрьские выходные еще не определен.