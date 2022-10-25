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Россиян предупредили о «зараженных» электронных письмах с отсрочкой от призыва
В письмах был текстовый файл, открыв который пользователь запускал дополнительный макрос, который в свою очередь скачивал вредоносный файл.

Россиян предупредили о «зараженных» электронных письмах с отсрочкой от призыва. Об этом РИА Новости рассказали в «Лаборатории Касперского».

Специалисты сообщили, что хакеры стали атаковать крупные российские компании, присылая сотрудникам электронные письма с документом об отсрочке от службы. В письмах был текстовый файл, открыв который пользователь запускал дополнительный макрос, который в свою очередь скачивал вредоносный файл. Таким образом злоумышленники получали запрашиваемые файлы из системы.

По словам экспертов, для защиты от хакеров, которые используют тему мобилизации, компаниям необходимо внедрять комплексные системы для обеспечения защиты и проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности.