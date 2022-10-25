Роскомнадзор заверил, что не ограничивает работу WhatsApp в России

Ранее пользователи WhatsApp столкнулись со сбоем в работе сервиса.

В России не ограничивают работу мессенджера WhatsApp. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее пользователи WhatsApp столкнулись со сбоем в работе сервиса.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что работа мессенджера на территории России не ограничивается. Там объяснили, что перебои в работе WhatsApp наблюдаются во многих странах.

«Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов признанной в России экстремистской организации Meta* наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года», — добавили в пресс-службе ведомства.

* Организация Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская