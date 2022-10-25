Против рязанца, сильно толкнувшего отца, возбудили дело

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего рязанца, сильно толкнувшего отца. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Инцидент произошел в деревне Княгиня Путятинского района. Рязанец поссорился с отцом и оттолкнул 75-летнего мужчину. Тот упал и сломал руку.

В отношении его сына возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.