Постпредство России при ООН призвало не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»

Сообщается, что Россия будет расценивать применение «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

Постпредство России при ООН призвало не допустить провокации Киева с «грязной бомбой». Об этом пишет РИА ФАН.

Постоянное представительство России обратилось с генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Сообщается, что Россия будет расценивать применение «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Также в постпредстве подчеркнули, что Москва не будет и не намеревалась использовать ядерное оружие на территории Украины.

Отмечается, что провокация может быть осуществлена Киевом при поддержке западных государств, поэтому к ним было также направлено обращение повлиять на руководство Украины.