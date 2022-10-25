«Ъ»: Отравление летчиков в воздухе могло стать основной причиной падения СУ-30 в Иркутске

Рассматриваются еще две версии катастрофы истребителя: отказ авиатехники и ошибка экипажа.

В расследовании обстоятельств падения истребителя в Иркутске появились новые подробности. Причиной падения крушения могло стать отравление летчиков, пишет «Ъ» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управления СКР .

Из официального сообщения ВМСУТ следует, что рассматриваются две версии катастрофы истребителя: отказ авиатехники и ошибка экипажа. У следствия появились основания расследовать третье предположение — о потере летчиками сознания из-за проблем с дыханием.

По мнению экспертов, привести к одновременному обмороку летчиков могли нехватка кислорода, его переизбыток или случайное попадание азота в дыхательную смесь. Определить точную причину гибели пилотов будет сложно, поскольку оба этих газа содержатся в обычном воздухе.

При этом гипоксию, развивающуюся обычно при разгерметизации самолета, пилоты, по мнению экспертов, могли бы обнаружить и по крайней мере попытаться купировать ее последствия снижением машины до безопасной высоты.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу. Предстоит выяснить, пилоты стали жертвами падения самолета или погибли еще в воздухе из-за возникших проблем с дыханием.

Су-30СМ совершал испытательный полет. Экипаж не выходил на связь. Машина с работающими двигателями резко спикировала вниз, разрушив пустующий частный дом в пригороде Иркутска.