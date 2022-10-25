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«Ъ»: Отравление летчиков в воздухе могло стать основной причиной падения СУ-30 в Иркутске
Рассматриваются еще две версии катастрофы истребителя: отказ авиатехники и ошибка экипажа.

В расследовании обстоятельств падения истребителя в Иркутске появились новые подробности. Причиной падения крушения могло стать отравление летчиков, пишет «Ъ» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управления СКР.

Из официального сообщения ВМСУТ следует, что рассматриваются две версии катастрофы истребителя: отказ авиатехники и ошибка экипажа. У следствия появились основания расследовать третье предположение — о потере летчиками сознания из-за проблем с дыханием.

По мнению экспертов, привести к одновременному обмороку летчиков могли нехватка кислорода, его переизбыток или случайное попадание азота в дыхательную смесь. Определить точную причину гибели пилотов будет сложно, поскольку оба этих газа содержатся в обычном воздухе.

При этом гипоксию, развивающуюся обычно при разгерметизации самолета, пилоты, по мнению экспертов, могли бы обнаружить и по крайней мере попытаться купировать ее последствия снижением машины до безопасной высоты.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу. Предстоит выяснить, пилоты стали жертвами падения самолета или погибли еще в воздухе из-за возникших проблем с дыханием.

Су-30СМ совершал испытательный полет. Экипаж не выходил на связь. Машина с работающими двигателями резко спикировала вниз, разрушив пустующий частный дом в пригороде Иркутска.